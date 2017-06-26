فنادق الدوحة تعاني في عيد الفطر.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية

تضع المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية تتهم قطر بدعم الإرهاب ضغوطا على قطاع السياحة وتشهد فنادق الدوحة التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر

انخفاضا حادا في معدلات الاشغال.

وأظهر مسح أجرته رويترز شمل خمسة فنادق كبرى أن متوسط معدل الاشغال بلغ نحو 57 بالمئة يوم الاحد أول أيام عطلة عيد الفطر الذي عادة ما يتجمع فيه الاصدقاء والاسر معا لتناول الطعام والصلاة وقضاء العطلات.

وقال موظف بفندق من فئة الخمسة نجوم “كان الفندق في العادة يكتظ بالسعوديين والبحرينيين لكن ليس هذا العام”

وقدر ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران أن مطار حمد الدولي أحد أكثر المطارات ازدحاما في الشرق الاوسط سيتعامل في أوائل يوليو تموز مع 76 بالمئة من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.

ولم يرد المطار على طلب من رويترز لبيانات بشأن أثر العقوبات.

وفي العادة يمثل الزوار من بقية دول مجلس التعاون الخليجي نحو نصف اجمالي عدد الزائرين لقطر. ومن ثم فان قرار السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو حزيران يلحق ضررا شديدا بحركة السفر.

وقال هورتون المحلل لدى مركز كابا الاسترالي للطيران “على افتراض استمرار القيود ستعمل الدوحة في أوائل يوليو بطاقة استيعابية أقل عن مستواها قبل عام وهو رقم يمثل تحديا لمنطقة يحقق فيها كل شهر مستوى قياسيا على أساس سنوي”

ولا تلوح في الافق انفراجة للأزمة التي شهدت قيام أربع دول عربية باصدار انذار للدوحة لكي تغلق تلفزيون الجزيرة وتقطع العلاقات مع إيران وتغلق قاعدة تركية وتدفع تعويضات. وتنفي الدوحة اتهامات دعم الإرهاب وتقول ان المطالب غير واقعية.

وجرى إلغاء مئات الرحلات الجوية الاسبوعية من قطر واليها بالفعل بسبب الخلاف. وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرين وكذلك الايرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم.

وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الاربع نحو 25 بالمئة من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة وهي أحد أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة.

وقال رشيد أبو بكر المدير لدى تي.ار.اي للاستشارات في دبي ان قطاع السياحة والفنادق والمطاعم ومنشات أخرى سيتعين عليهم العثور على مصادر جديدة للخدمات والسلع بتكلفة أعلى في بعض الحالات بسبب المقاطعة.

وأضاف قائلا من المرجح أن يجبر انخفاض كبير في وصول الزوار الفنادق ومطوري العقارات على اعادة تقييم استراتيجياتهم وأولوياتهم وهو ما يحتمل أن يتسبب في تأجيل بعض المشاريع السياحية التي يجرى العمل فيها.

وتقول اللجنة المعنية بتنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر ان العقوبات لا تؤثر على الاستعدادات للبطولة وانه تم توفير مصادر بديلة لمواد البناء.

وقالت قطر ان 46 ألف غرفة ستكون جاهزة لاستضافة المشجعين بحلول موعد بطولة كأس العالم 2022. وفي مارس اذار بلغ عدد الفنادق في قطر 119 فندقا بها 23347 غرفة وفقا للهيئة العامة للسياحة.

وتطوير سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية جزء من مساعي قطر لتطوير اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز. وتهدف الدوحة الى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي الى 2ر5 بالمئة بحلول 2030 من نحو 1ر4 بالمئة حاليا مع زيادة عدد العاملين في القطاع بنحو 70 بالمئة إلى 127900 موظف.