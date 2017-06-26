 نصائح لزيادة سرعة الواي فاي في العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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نصائح لزيادة سرعة الواي فاي في العيد

نصائح لزيادة سرعة الواي فاي في العيد
المناطق _الرياض

يعاني البعض من مشكلة بطء سرعة الإنترنت في المنزل خلال العيد بسبب الضغط المتزايد على استخدام الإنترنت طوال أيام العيد، إذ يفضل الكثيرون عدم الخروج من منازلهم وتجنب الزحام الشديد طوال هذه الأيام.

لذا نعرض فيما يلي نصائح لزيادة سرعة الواي فاي في منزلك:

– تأكد من عدم استخدام الواي فاي من قبل الغرباء والتحقق من مدى أمان جهازك.

– تأكد من وضع الراوتر في المكان المناسب وعدم اعتراض الشبكة من قبل الأجهزة الإلكترونية الأخرى أو الحوائط السميكة.

– حدث جهاز الراوتر، فالأجهزة القديمة لا تتمتع بالتقنيات التي تحظى بها النسخ الجديدة.

– تأكد من إيقاف تشغيل الواي فاي بالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي بشكل منتظم، إذا كانت متصلة طوال الوقت.

– تحقق من عدد الأجهزة المتصلة بجهاز الراوتر الخاص بك، فكلما زادت قلت قوة الإنترنت.

– حدث نظام الراوتر، إذ يقدم المصنعون تحديثات البرامج للأجهزة، بما في ذلك أجهزة الراوتر لتحسين الأمن والاستقرار.

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