 النحاس يتراجع من المستوى الأعلى في 11 أسبوعاً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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النحاس يتراجع من المستوى الأعلى في 11 أسبوعاً

النحاس يتراجع من المستوى الأعلى في 11 أسبوعاً
FILE PHOTO: Workers at Tenke Fungurume, a copper mine in the southern Congolese province of Katanga, January 29, 2013. REUTERS/Jonny Hogg/File Photo
المناطق _وكالات

تراجعت اسعار النحاس اليوم (الإثنين)، بعد بيانات أظهرت انخفاضاً مفاجئاً في طلبات الشراء الجديدة للسلع المعمرة الأميركية الصنع في أيار (مايو) على رغم أن توقعات بارتفاع الطلب الصيني ومخاوف في شأن إمدادات المناجم أبقت المعدن الأحمر قرب المستوى الأعلى له في 11 أسبوعاً.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى سجل الرصاص المستوى الأعلى له في حوالى ثمانية أسابيع وارتفع الزنك باتجاه أعلى مستوياته في 11 أسبوعاً مع تسجيل المخزونات غير المخصصة للتسليم في «بورصة لندن للمعادن» أدنى مستوياتها في حوالى عشر سنوات.

وما زال النحاس متماسكاً قرب المستوى الأعلى له منذ السابع من نيسان (أبريل) البالغ 5854.50 دولار للطن الذي سجله الجمعة الماضي، ومرتفعاً حوالى 5 في المئة من مستواه في بداية العام مدعوماً بتوقف العمل في مناجم رئيسة للمعدن في تشيلي وإندونيسيا وآمال في تحسن الطلب.

وأنهت عقود النحاس القياسية جلسة التداول في «بورصة لندن للمعادن» الجلسة منخفضة 0.1 في المئة عند 5794 دولاراً للطن بعد أن صعدت واحداً في المئة في الجلسة السابقة.

وأغلق الرصاص مرتفعاً 1.1 في المئة إلى 2255 دولاراً للطن بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة المستوى الأعلى منذ الثالث من أيار (مايو) عند 2258.50 دولار. وصعد الزنك 0.6 في المئة إلى 2719 دولاراً للطن مقارنة مع المستوى الأعلى له منذ السابع من نيسان (أبريل) البالغ 2247 دولاراً الذي سجله الجمعة الماضي.

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