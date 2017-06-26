السجن و الغرامة لمطلقي أو مرسلي الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام

أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن عقوبة السجن لمدة 5 سنوات والغرامة بمبلغ 3 ملايين ريال تنتظر مطلقي أو مرسلي الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك حسبما نشرت اليوم الاثنين… فيما تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة «قرارات رسمية بعد قليل» والتي يطلقها مغردون على موقع «تويتر» أو تطبيق “واتس آب” وغيره من التطبيقات، ودون تيقن من صدور قرارات رسمية فعلا، وذلك بهدف تحقيق السبق على موقع التواصل ولفت الانتباه.

وجاء في تغريدات “النيابة العامة” : إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال. (حسب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية)”، وأضافت “تعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام. (حسب المادة الـ 12 من النظام الأساسي للحكم)”.