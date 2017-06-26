الأخضر الشاب يواصل استعداده في سلوفينيا للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد

يواصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب برنامجه الإعدادي لبطولة كأس العالم 2017م التي ستقام في الجزائر بعد أقل من عشرين يوماً ، خلال معسكره الخارجي الحالي في سلوفينيا ، الذي يستمر حتى الـ 21 من شهر شوال الجاري.

وكان الأخضر بدأ استعدادته للمشاركة العالمية بمعسكر داخلي ، على صالة نادي الخليج بسيهات في المنطقة الشرقية تحت قيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى آل هزاع، ومدرب الحراس ديجان فزيتش “صربي” .

ويتضمن المعسكر الخارجي في سلوفينيا خوض الأخضر لمباريات ودية مع منتخبات وفرق أوربية، بالإضافة للعب مباريات مع بعض المنتخبات المقرر مشاركاتها في المونديال ، حيث لعب مباراته الودية الأولى أمام فريق كاراجلي السلوفيني وانتهت لمصلحة الأخضر 33-27.

وضمت القائمة المختارة للدخول في المعسكر الخارجي 28 لاعباً هم عبدالله الزين و سعيد كبيش و حسين المحسن و محمد الباشا و حسن حبيل ( نادي الخليج ), وحسن آل حاجي و علي الشايب ( نادي الهدى ), ومصطفى العليوات و حسن التاروتي و مصطفى أبو شوكان و حسين العبيدي ( نادي النور ), وحسين العوازم و أيمن البندري وعلي المسلم ( نادي الترجي ) ومشعل الدليم ( نادي الإبتسام ) ومصطفى الحسن و محمد الطويل ومحمد الحنابي و فيصل آل قريش ( نادي الصفا ) وهاني البركاتي و عبدالعزيز الجعفري ( نادي الاهلي ) وسعد بوسريع ( نادي هجر ) وعلي السادة ( نادي الخويلدية ) وحسن اتريك و منير المدن و رضا العباس ( نادي مضر ) وكميل الغافلي و احمد الغافلي ( نادي القارة ) .

وسيتخلل المعسكر الذي يستمر لمدة سبعة أيام اقامة تدريبات يومية على فترتين صباحية ومسائية للوقوف على بعض مستويات اللاعبين ومدى جاهزيتهم .

وأكد إداري المنتخب السعودي محمد حماده, أن الهدف الرئيس من المعسكر الخارجي المكثف الذي سيقام لمدة (23) يوماً في سلوفينيا، مواصلة رفع معدل التجانس والتناغم بين لاعبي المنتخب السعودي لفئة الشباب، وإشعار جميع اللاعبين بأهمية وحساسية المرحلة المقبلة وتحضيرهم بشكل فعلي لها.

وأوضح بأن معسكر سلوفينيا ما هو إلا مرحلة فقط من الخطط المعدة لتجهيز منتخب الشباب لكرة اليد من أجل تحقيق طموحات محبي وعشاق كرة اليد السعودية خلال المشاركة في بطولة العالم بالجزائر.

وسيستمر معسكر سلوفينيا حتى قبل موعد انطلاق المونديال بيومين، ومن المقرر أن يبدأ الأخضر مبارياته بالمونديال في الـ 23 من شهر شوال المقبل وذلك أمام منتخب كرواتيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كذلك منتخبات الجزائر “المستضيف و آيسلندا والأرجنتين والمغرب.