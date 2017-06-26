 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف تعايد المصطافين بالهدايا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف تعايد المصطافين بالهدايا

هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف تعايد المصطافين بالهدايا
المناطق _عادل الزهراني
قدمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف الحلوى والهدايا في أول أيام عيد الفطر المبارك ابتهاجاً بالعيد ومشاركة للمتنزهين وإظهاراً للفرحة والسرور ومعايدة الناس  .
وقد كانت المشاركة في الأسواق والمتنزهات والمجمعات التجارية  .
ولقيت هذه المشاركة القبول والثناء على ما تقدمه الهيئة من برامج تجاه المجتمع.
الجدير بالذكر أن مثل هذه البرامج تحظى بمتابعة فضيلة المدير العام الشيخ فؤاد بن سعود العمري ودعم واهتمام معالي الرئيس العام الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند  .

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