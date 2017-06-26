 الطيران السعودي: صور طائرتنا في مطار بن غوريون ملفقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الطيران السعودي: صور طائرتنا في مطار بن غوريون ملفقة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف تعايد المصطافين بالهدايا الأخضر الشاب يواصل استعداده في سلوفينيا للمشاركة في كأس العالم لكرة اليد السجن و الغرامة لمطلقي أو مرسلي الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام النحاس يتراجع من المستوى الأعلى في 11 أسبوعاً نصائح لزيادة سرعة الواي فاي في العيد فنادق الدوحة تعاني في عيد الفطر.. وإلغاء مئات الرحلات الجوية الأسبوعية الاطفال يشاركون أبطال مسرحية “أرض الثلج” الحماس ويتفاعلون مع استعراضاتهم الذهب يهبط 1% لأدنى مستوى في نحو 6 أسابيع إعلان تأسيس الاتحاد الدولي لسباقات الهجن بمشاركة دول أوروبية وعربية وخليجية الفريق الناهض يتفقد قوات الحرس الوطني المرابطة بالحد الجنوبي في نجران ” خلفان” يهاجم “خالد مشعل” على خلفية أزمة قطر..ويبشر بربيع عربي قادم يقوده ثلاثة زعماء!

الطيران السعودي: صور طائرتنا في مطار بن غوريون ملفقة

الطيران السعودي: صور طائرتنا في مطار بن غوريون ملفقة
المناطق _الرياض

أكدت الخطوط الجوية السعودية أن الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار بن غوريون هي صورة مركبة لا تمت للواقع من قريب أو بعيد.

ونقلت صحيفة الرياض عن المتحدث الرسمي للخطوط السعودية م. عبدالرحمن الطيب، أن هناك جهات ومعرفات في مواقع التواصل ما فتئت بالقيام وعبر أعداد كبيرة من الحسابات مجهولة المصدر والهوية بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات وإعادة تدوير وتضخيم الوقائع بقصد الإساءة للخطوط السعودية كرمز وطني سعودي حيث يقوم البعض بتلفيق تلك التغريدات وإعادة نشرها دون أدنى قدر من التقصي مما يوقع المشاركين تحت طائلة المسؤولية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>