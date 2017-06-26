الطيران السعودي: صور طائرتنا في مطار بن غوريون ملفقة

أكدت الخطوط الجوية السعودية أن الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار بن غوريون هي صورة مركبة لا تمت للواقع من قريب أو بعيد.

ونقلت صحيفة الرياض عن المتحدث الرسمي للخطوط السعودية م. عبدالرحمن الطيب، أن هناك جهات ومعرفات في مواقع التواصل ما فتئت بالقيام وعبر أعداد كبيرة من الحسابات مجهولة المصدر والهوية بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات وإعادة تدوير وتضخيم الوقائع بقصد الإساءة للخطوط السعودية كرمز وطني سعودي حيث يقوم البعض بتلفيق تلك التغريدات وإعادة نشرها دون أدنى قدر من التقصي مما يوقع المشاركين تحت طائلة المسؤولية.