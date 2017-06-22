 وكيل إمارة الباحة يفتتح فعاليات الصيف في محافظات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة الباحة يفتتح فعاليات الصيف في محافظات المنطقة

وكيل إمارة الباحة يفتتح فعاليات الصيف في محافظات المنطقة
المناطق _عبدالرحمن سفر
 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، يفتتح وكيل إمارة منطقة الباحة المشرف العام عَلَى لجان صيف الباحة 38 الدكتور حامد بن مالح الشمري، فعاليات الصيف في محافظات القرى والمندق وبني حسن والعقيق .
وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي ، أن وكيل الإمارة سيفتتح غداً فعاليات صيف القرى وذلك بعد صلاة العشاء بمقر الساحة الشعبية في المحافظة ، ويفتتح بعد غد فعاليات صيف المندق وذلك بسد مدهاس ، وسيتم يوم الخميس افتتاح صيف محافظة بني حسن وذلك بمنتزه الأمير مشاري بن سعود .
وبين أن صيف الباحة لهذا العام الذي حظي بدعم واهتمام من سمو أمير المنطقة ومتابعة مستمرة من وكيل الإمارة سيشهد العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع ، مشيراً أن هناك فعاليات جديدة ستقام لأول مرة بالمنطقة مثل سباق الرالي والطيران الشراعي وسباق الخيل وتسلق الجبال وعروض الدراجات وغيرها من العروض المشوقة إلى جانب عروض الفنون الشعبية والألعاب النارية ومسرح الطفل والفعاليات الثقافية المنوعة .

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