 الحصيني :كتلة حارة قادمة على المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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الحصيني :كتلة حارة قادمة على المملكة

الحصيني :كتلة حارة قادمة على المملكة
المناطق _الرياض

توقع  عبدالعزيز الحصيني كتلة حارة ثانية تجثم على المملكة والخليج تعتبر اختبار حقيقي لشركة الكهرباء ومدى استعدادها لفصل الصيف

وتوقع كتلة حارة ثانية تجثم على المملكة والخليج تعتبر اختبار حقيقي لشركة الكهرباء ومدى استعدادها لفصل الصيف من الاربعاء 10/4/ 1438هـ

وتوقع أيضا أن تستمر الكتلة الحارة “جداً “أسبوع وهي الكتلة الثانية الحارة هذا العام متوقع أن تسجل الحرارة من 43 الى 52 مئوية على معظم المناطق تتركز أكثر على الشرقية والوسطى إلا ان يصرفها الله ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والله اعلم

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