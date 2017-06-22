الحصيني :كتلة حارة قادمة على المملكة

توقع عبدالعزيز الحصيني كتلة حارة ثانية تجثم على المملكة والخليج تعتبر اختبار حقيقي لشركة الكهرباء ومدى استعدادها لفصل الصيف

وتوقع كتلة حارة ثانية تجثم على المملكة والخليج تعتبر اختبار حقيقي لشركة الكهرباء ومدى استعدادها لفصل الصيف من الاربعاء 10/4/ 1438هـ

وتوقع أيضا أن تستمر الكتلة الحارة “جداً “أسبوع وهي الكتلة الثانية الحارة هذا العام متوقع أن تسجل الحرارة من 43 الى 52 مئوية على معظم المناطق تتركز أكثر على الشرقية والوسطى إلا ان يصرفها الله ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والله اعلم