سفينة أيرلاندية تنقذ 712 شخصًا قرب السواحل الليبية

أنقذت سفينة تابعة للقوات المسلحة الأيرلندية اليوم 712 شخصًا، بينهم نساء حوامل وأطفال، قبالة ساحل العاصمة الليبية طرابلس في إطار جهود دولية لإنقاذ المهاجرين.

وقادت سفينة “لو إيتين” عملية انقاذ شملت عدة زوارق على بعد 40 كيلومترا شمال غربي طرابلس، وجرى علاج 6 مهاجرين بينهم طفل من حالات فقدان وعي.

وستنقل السفينة الآيرلندية المهاجرين وبينهم 14 امرأة حامل وأربعة رضع تقل أعمارهم عن أربعة أشهر إلى ميناء محدد لتسليمهم إلى السلطات الإيطالية.