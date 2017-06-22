أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر من المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة والمواطنين

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بقصر سمو أمير المنطقة في مدينة جيزان اليوم ، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة وجموعاً من المواطنين ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم أُلقيت كلمة الأهالي, ألقاها نيابة عنهم محمد بن جبار الهروبي, قدم خلالها التهنئة لسمو أمير منطقة جازان نيابة عن أبناء المنطقة ، منوهاً بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان, ومجدداً العهد والولاء باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ، – حفظهما الله – .

إثر ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة ، رفع خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرّات على الجميع .

وشدد سموه على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم ، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .

وعقب ذلك ألقى الشاعر جابر الأحمدي قصيدة شعرية بالمناسبة .

وفِي ختام الحفل تسلم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه هديتين تذكاريتين ، ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة.