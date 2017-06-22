 أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر من المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة والمواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر من المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة والمواطنين

أمير جازان يستقبل المهنئين بعيد الفطر من المحافظين ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة والمواطنين
المناطق _ أمل بهكلي
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة , بقصر سمو أمير المنطقة في مدينة جيزان اليوم ، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس المنطقة وجموعاً من المواطنين ، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
وأُقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدء بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم أُلقيت كلمة الأهالي, ألقاها نيابة عنهم محمد بن جبار الهروبي, قدم خلالها التهنئة لسمو أمير منطقة جازان نيابة عن أبناء المنطقة ، منوهاً بالجهود التي يبذلها سموه لتحقيق المزيد من النمو والتطور لمنطقة جازان, ومجدداً العهد والولاء باسم الجميع لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ، – حفظهما الله – .
إثر ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة ، رفع خلالها التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وإلى سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة العظيمة بالخير والمسرّات على الجميع .
وشدد سموه على ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية واهتمام بكل ما يوفر راحة ورفاهية المواطن والمقيم ، وأهمية دور المواطن في التنمية والتطوير وحفظ الأمن والأمان وحماية الوطن ومقدراته ومكتسباته في هذه البلاد التي أُسست على مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقواعد شريعتنا الإسلامية السمحة ، داعياً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها .
وعقب ذلك ألقى الشاعر جابر الأحمدي قصيدة شعرية بالمناسبة .
وفِي ختام الحفل تسلم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه هديتين تذكاريتين ، ثم تناول الجميع طعام الغداء بهذه المناسبة.

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