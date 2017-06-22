 نائب أمير الجوف : أنا هنا بين أهلي ولم أحضر إلا لخدمة المنطقة وأهلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الجوف : أنا هنا بين أهلي ولم أحضر إلا لخدمة المنطقة وأهلها

نائب أمير الجوف : أنا هنا بين أهلي ولم أحضر إلا لخدمة المنطقة وأهلها
المناطق _محمد الحسن

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف، بزيارة للمرضى المنوًمين على الأسرة البيضاء بمستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بمدينة
سكاكا بادلهم سموه خلالها التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقدم لهم باقات الورود بهذه المناسبة المباركة .

كما استمع سمو نائب أمير منطقة الجوف لمطالب المرضى وملاحظاتهم، مؤكداً سموه أننا هنا في منطقة الجوف بين أهلنا ولم نحضر لهذه المنطقة العزيزة على قلوبنا إلا لخدمتها وخدمة أهلها، واعداً سموه بالنظر لمطالبهم إن شاء الله .

ووجه سموه المسؤلين في الصحة بتقديم أفضل الخدمات للمرضى وفق ما وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ” حفظهم الله “، داعياً سموه للمرضى بالشفاء.

وقد أعرب المرضى المنومين وذويهم عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة الجوف عن هذه الزيارة ، داعين الله أن لا يري سموه مكروهم .
رافق سموه في الجولة قيادات صحة الجوف وكبار المسؤولين .

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