 جازان تواصل فعالياتها واحتفالها بالعيد بعدد من المواقع السياحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 2 شوّال 1438 هجريا, الموافق 26 يونيو 2017 ميلاديا

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جازان تواصل فعالياتها واحتفالها بالعيد بعدد من المواقع السياحية

جازان تواصل فعالياتها واحتفالها بالعيد بعدد من المواقع السياحية
المناطق _جازان
تواصل مهرجانات منطقة جازان فعالياتها بمناسبة عيد الفطر المبارك التي يشرف عليها مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان ، بالتعاون مع أمانة المنطقة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حيث انطلقت من أول أيام العيد فعاليات الكورنيش الشمالي والقرية التراثية بمنطقة جازان والتي أقامت بها العديد من الفعاليات منها الفنون الشعبية ومسابقات ومسرح الطفل ، والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية ، إضافة إلى فعاليات المجمعات التجارية والفعاليات البحرية بمجموعة الحناوي السياحية بمرسى الأحلام ، الى جانب الألعاب النارية التي تنير سماء جازان .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان المهندس رستم بن مقبول الكبيسي أن تنفيذ الفعاليات جاء بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لتوفير المواقع المناسبة والفعاليات الموجهة للأسر والشباب خلال فترة العيد من برامج ونشاطات متنوعة.

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