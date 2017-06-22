وكيل محافظة الخرج يشارك أهالي السليمة احتفال العيد

رعى وكيل محافظة الخرج الأستاذ صقر بن عيسى الدعجاني بحضور رئيس مركز السلمية سلمان بن عمر بن عفيصان حفل أهالي مركز السلمية بمناسبةعيد الفطر وذلك بساحة الاحتفالات والمناسبات .

وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم العميد فهد بن عبدالعزيز الهندي رحب فيها بوكيل محافظ الخرج وشكره على رعايته الحفل ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً الله أن يتم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارهاكماقدم شكره وتقديره للجنة الأهالي بالسلمية على تفانيهم في هذا الحفل وإلى أهالي مركز السلمية على دعمهم ومشاركتهم لإقامة الاحتفال.

عقب ذلك ألقيت قصيدة شعرية ومسرحية عن العيد.

وفي الختام أقيمت العرضة السعودية التي شارك فيها وكيل محافظة الخرج مع أهالي السلمية .