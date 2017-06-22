 أمير القصيم يزور الشيخ الفوزان في منزله لتهنئته بعيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يزور الشيخ الفوزان في منزله لتهنئته بعيد الفطر المبارك

أمير القصيم يزور الشيخ الفوزان في منزله لتهنئته بعيد الفطر المبارك
المناطق _بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بما تنعم به المملكة من أمن وأمان وحماية الحرمين الشريفين من كيد الكائدين ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الأمين  ـ حفظهم الله ـ ، حامداً سموه الله تعالى على ما أنعم الله به علينا من تمام الصيام والقيام في شهر رمضان ، داعياً الله القبول للجميع ، وأن يديم علينا أمننا وأماننا ، وأن يحفظ جنودنا البواسل ورجال أمننا حماة قبلة المسلمين ومسجد رسول الله محمد صلّ الله عليه وسلم .
جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو أمير منطقة القصيم ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز ، مساء اليوم الإثنين عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في منزله بمحافظة الشماسية ، لتهنئته بعيد الفطر المبارك.
وسأل سموه الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات والخير والمسرات ، وأن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل القيادة الحكيمة واللحمة الوطنية المتينة بين القيادة والشعب .
كما قدم الشيخ الفوزان التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك ، واصلاً تهنئته للجميع ، مثمناً لسموه الزيارة ، مؤكداً أن هذه الزيارة تبرهن العلاقة المتينة بين القيادة والعلماء ، ومكانتهم العظيمة لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين .
حضر الزيارة محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي  .

 

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