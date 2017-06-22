 وثائق جديدة تثبت دفع قطر رشاوى مقابل تنظيم مونديال 2022 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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وثائق جديدة تثبت دفع قطر رشاوى مقابل تنظيم مونديال 2022

وثائق جديدة تثبت دفع قطر رشاوى مقابل تنظيم مونديال 2022
epa04236433 (FILE) File picture dated 02 December 2010 of FIFA President Joseph Blatter announcing that Qatar will be hosting the 2022 Soccer World Cup during the FIFA 2018 and 2022 World Cup Bid Announcement in Zurich, Switzerland. The British daily Sunday Times 01 June 2014 claims it has secret documents that prove that the former Qatari football leader Mohamed bin Hammam paid 5 million dollars (3.7 million euros) to officials to secure support for Qatar's World Cup bid. The report said the Qatari official began lining up votes and making direct payments to functionaries a year before the World Cup vote by the FIFA executive body. The emirate has denied all allegations and maintains that Bin Hammam played no part in the bidding campaign. The Sunday Times says it also has proof that Bin Hammam paid 305,000 euros to former executive member Reynald Temarii from Tahiti for attorney's fees. A FIFA commission headed by former U.S. attorney Michael Garcia is currently investigating the accusations in connection w
المناطق _وكالات
كشف تقرير المحقق الأمريكي السابق مايكل غارسيا قبول ثلاثة أعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوة للسفر إلى ريو دي جانيرو على حساب الاتحاد القطري قبل التصويت على استضافة مونديال 2022، حسب ما أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية الاثنين.

وتنشر “بيلد” بدءا من الثلاثاء تقرير غارسيا حول حصول روسيا وقطر على استضافة مونديالي 2018 و2022 على التوالي.

وفي مقتطفات من مقال نشرته مساء الاثنين، أكدت الصحيفة اليومية الواسعة الانتشار حصولها على تقرير غارسيا الذي يتضمن أكثر من 400 صفحة حول استضافة البطولتين، والذي رفض الفيفا نشره كاملا حتى الان.
ووفقا لبيلد، فان تقرير غارسيا يكشف كيف “سافر ثلاثة أعضاء من اللجنة التنفيذية (مجلس الفيفا حاليا) لديهم حق التصويت لحضور حفل في ريو في طائرة خاصة من الاتحاد القطري لكرة القدم قبل التصويت على استضافة المونديال”.
وتابعت الصحيفة أنه مباشرة بعد منح قطر الاستضافة “هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية أعضاء في الاتحاد القطري وشكرهم عبر البريد الالكتروني على تحويل مبلغ بمئات الالاف من اليورو”.
وأضافت “مليونا دولار من مصدر مجهول أيضا قد يكونا دخلا في حساب لابنة أحد أعضاء الفيفا في العاشرة من عمرها”.
وأشارت الصحيفة ايضا الى ان اكبر مركز رياضي في العالم “اكاديمية اسباير” القطرية “كانت ضالعة بشكل حاسم في توريط أعضاء الفيفا الذين يحق لهم التصويت”.
وأثار حصول قطر على استضافة مونديال 2022 في نهاية 2010 الجدل منذ البداية، و أحيطت به شكوك قوية بالفساد.
واجرى المدعي العام الأميركي السابق مايكل غارسيا تحقيقا داخليا في الفيفا حول استضافة البطولتين من قبل قطر وروسيا، أعلنت بموجبه الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي ان هناك سلوكا مشبوها لكن لا يصل الى حد سحب التنظيم منهما.
وفي نهاية 2014، اعتبر غارسيا ان قراءة تقريره، الذي نشر جزء منه فقط، كانت جزئية ومنحازة.

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