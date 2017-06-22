 السديري يفتتح مهرجان حقل “صيفك ع كيفك” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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السديري يفتتح مهرجان حقل “صيفك ع كيفك”

السديري يفتتح مهرجان حقل “صيفك ع كيفك”
المناطق-عبدالله الغيثي

افتتح محافظ حقل سعد بن نايف السديري مساء اليوم مهرجان صيف حقل تحت شعار ” صيفك ع كيفك” بحضور مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة بمنطقة تبوك المهندس فهد الغريض وعدد من المسؤولين وأعيان المحافظة.

وألقى أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة حقل عمر ابو العز كلمة قدم فيها الشكر للجهات المشاركة والداعمة للمهرجان ، كما استمع الحضور الى أوبريت “هذا الوطن إنسان” من ألحان وأداء المنشد محمد العمرني وكلمات الشاعرة قسمة العمراني إضافة إلى فلكلور الرفيحي ، ثم تجول  السديري في معارض الإدارات الحكومية والأسر المنتجة واطلع على محتويات المعارض.

يذكر أن فعاليات مهرجان حقل “صيفك على كيفك” تستمر لمدة أسبوعين وتشمل فعاليات مسرحية وعروض وأنشطة بحرية.

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