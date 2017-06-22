 الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة المخدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة المخدرات

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة المخدرات
المناطق _واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات جماعية لمكافحة المخدرات والاتجار بها، مذكرًا الحكومات بالتعهدات التي قطعتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي.
وأشار في رسالة بمناسبة “اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها”، إلى أن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة حول مشكلة المخدرات العالمية رسمت مسارًا جديدًا إلى الأمام يتسم بإنسانية أكبر ويعد بعدم تخلف أحد عن الركب.
وقال إن عملية المتابعة وفرت إطاراً للبلدان لكي تتعلم من بعضها وتتشاطر أفضل الممارسات في مكافحة المخدرات، مضيفاً أنه رغم المخاطر والتحديات الكامنة في معالجة هذه المشكلة العالمية، إلا أن هناك أملاً وأننا قادرون على سلك نهج منسق ومتوازن وشامل يفضي إلى حلول مستدامة.

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