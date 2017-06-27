 بريدة تودع المبيريك “أبو نصرة” رجل البر والإحسان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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بريدة تودع المبيريك “أبو نصرة” رجل البر والإحسان

بريدة تودع المبيريك “أبو نصرة” رجل البر والإحسان
المناطق _بريدة
ودعت مدينة ‏بريدة يوم الاثنين 2 شوال 1438هـ الشيخ ناصر بن علي المبيريك (أبو نصرة) رحمه الله ، والذي أديت عليه الصلاة عصر يوم الاثنين في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بحي الخليج ببريدة.
وولد الشيخ المبيريك عام ١٣٤٦هجري وعين قاضيآ في منطقة حائل سنة ١٣٨٥هـ، ثم عين في التدريس في معهد المعلمين في حائل ثم متوسطة القادسية في بريدة ثم بعدها ثانوية بريدة ، وتقاعد عام 1409هـ.
ويعد الشيخ المبيريك من رجال البر والاحسان ، وتتلمذ على الشيخ البليهي والسكيتي ومن طلاب المعهد العلمي ببريدة حيث التحق به سنة الهدام  ١٣٧٦هجري، وواصل تعليمه بشفاعة الشيخ عبداللطيف بن ابراهيم ، وتخرج من كلية الشريعة في الرياض عام 1385هـ
وسبق أن تبرّع الشيخ المبيريك كما قيل بمبلغ ٤٠ مليون ريال كوقف لجمعيات البر الخيرية يكون ريعها لفقراء بريدة.

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