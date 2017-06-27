 جمعية شثاث تقيم ملتقى فرحة العيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية شثاث تقيم ملتقى فرحة العيد

جمعية شثاث تقيم ملتقى فرحة العيد
المناطق _ فايز السميري
أقامت جمعية شثاث شرق محافظة أملج ملتقى معايدة أهالي مركز شثاث والقرى والهجر المجاورة في عيد الفطر المبارك  بتناول وجبة الإفطار لجميع الحضور ومن ثم أقيمت الفعاليات من مسابقات ومشاركات متنوعة في الفترة المسائية حيث شارك فيها جميع الفئات كما أقيمت فعاليات متكاملة للنساء في مقر الاحتفالات الخاص بهن بتنفيذ ومتابعة فريق شثاث للعمل التطوعي .
وفي نهاية الفعاليات تم تقديم هدايا لجميع الأطفال الحضور لتشمل جميع الأيتام وأبناء الأسر الفقيرة وذلك مراعاةً لمشاعرهم ولتشمل الجميع فرحة العيد .
وفي الختام قدم رئيس جمعية البر الخيرية شكره وتقديره لجميع الحضور ومشاركتهم وتفاعلهم كما تقدم بشكره لأهل الخير وكل الداعمين والمتعاونين في إقامة هذا الملتقى فجزاهم الله خير الجزاء .

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