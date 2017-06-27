 الصين تدعو الهند إلى سحب جنودها الذين عبروا الحدود بين البلدين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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الصين تدعو الهند إلى سحب جنودها الذين عبروا الحدود بين البلدين

الصين تدعو الهند إلى سحب جنودها الذين عبروا الحدود بين البلدين
المناطق_واس

دعت الصين، الهند إلى سحب جنودها الذين عبروا الحدود بين البلدين فورًا، وإلى إجراء تحقيق شامل في الحادث واحترام السيادة الصينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارحية الصينية قنغ شوانغ، إن حرس الحدود الهنود دخلوا مؤخرًا الأراضي الصينية عند قطاع سيكيم من الحدود بين البلدين، وقاموا بإعاقة الأنشطة المعتادة لقوات الحدود الصينية في منطقة دونغ لانغ، وأضاف أن الجانب الصيني اتخذ إجراءات مضادة حيال الواقعة، مذكرًا بأن قطاع سيكيم من الحدود الصينية -الهندية محدد على أساس معاهدات.

وأوضح أن الحكومة الهندية أكدت ذلك مرارًا بشكل مكتوب، ولم يسبق أن أبدت أي اعتراض، وأشار إلى أن الصين تحث الهند على احترام المعاهدات الحدودية واحترام السيادة الإقليمية للصين، من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار على الحدود بين البلدين.

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