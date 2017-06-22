 بالفيديو…وفاة مواطن بعد إشعاله الألعاب النارية بالرس | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفيديو…وفاة مواطن بعد إشعاله الألعاب النارية بالرس

المناطق_الرس

توفي مواطن بعد إشعاله الألعاب النارية في إحدى حدائق الرس فتعرض لإصابة في الرأس من الجهة اليسرى الأمامية ونقل للمسشفى وحالته بين المتوسطة والخطيرة لكنه توفي لاحقاً.

وطبقاً للتفاصيل: فإن المواطن الذي يسكن عنيزة اعتاد اطلاق الألعاب النارية في المناسبات وجاء له طلب من الرس ليشعل الألعاب النارية وأثناء اقترابه منها وعندما أشعل فتيلها خرجت صوب وجهه وأصابته فسقط مغشياً عليه في منظر مفزع ونقل للمستسفى سريعاً ومكث بالعناية المركزة وتوفي بعدها بساعات قليلة.

وينتظر فتح تحقيقات موسعة عن الحدث وخاصة مع التحذيرات التي تطلقها الجهات الأمنية بضرورة التنبه لخطر الألعاب النارية وماتسببه من حوادث جسيمة من موت وفقدان أعضاء وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة قبل اشعالها.

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