خادم الحرمين يرعى انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، صباح يوم السبت الـ17 من محرم 1439هـ، مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في مكة المكرمة في دورتها الـ39، ويُكرم الفائزون يوم الأربعاء الـ21 من شهر محرم في حفل سنوي في أروقة الحرم المكي.

ومسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، تضم أربعة فروع، خصص الفرع الأول لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، والفرع الثاني لحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، فيما خصص الفرع الثالث لحفظ 15 جزءًا متتالية مع حسن الأداء والتجويد، والفرع الرابع خصص لمرشحي الجمعيات في الدول غير الإسلامية -حفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد-.

يذكر أن الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجهت دعوات المشاركة لأكثر من 100 جهة دولية، وهي وزارات الشؤون الإسلامية، والمراكز والجمعيات في دول الأقليات المسلمة، حيث تحرص تلك الجهات على ترشيح من يمثلها للمشاركة في المسابقة الدولية؛ لخصوصيتها التي تنفرد بها عن بقية المسابقات القرآنية، حيث تميزت قدسية بإقامتها بين جنبات المسجد الحرام، وما يحظى به المشاركون من فضيلة أداء مناسك العمرة، وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتهدف المسابقة إلى إذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفاظ كتاب الله، وتشجع الأجيال على التمسك بالقرآن الكريم ولها أثر بارز في ربط الأمة بكلام الله تعالى.

ويشترط للمشاركة في المسابقة أن يكون المتسابق ذكراً لا يتجاوز عمره 25 عاماً، ولم تسبق له المشاركة، وأن يحمل هوية البلد الذي يمثله، وأن لا يكون من مشاهير التلاوة والإقراء، وأن يلتزم بالفرع الذي حدده مسبقاً، وأن يجتاز التصفيات الأولية بما لا يقل عن 80% من الدرجة.