أجواء جميلة مفعمة بالفرح في احتفال بلدية بلدية الدلم بالعيد

مع برامج عيد الفطر المبارك باحتفال اهالي محافظة الدلم أقامت بلدية الدلم فعاليات اليوم الثاني بحضور عدد غفير من كبار السن والشباب والأطفال في أجواء جميلة مفعمة بالفرح والسعادة والبهجة التي ارتسمت على محيا كل من حضر ، وقد توالت فقرات الحفل ابتداء من لوحات كرتونية خصصت للأطفال حيث شاركت فرقة مقر النجوم بقيادة المبدع ابراهيم المعيدي و المنشد المميز محمد المسعود و أيضا كان هناك جانب من المسابقات المميزه قدمت للجمهور وتم تقديم عدد من الهدايا منها تلفزيون و براده ومكرويف وعدد من الهدايا التشجيعية للحضور وقدم المنشد محمد المسعود عدد من الشيلات المميزه و تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والهتاف .

وتنوه بلدية الدلم أن الفعاليات سوف تستكمل الثلاثاء متضمنة فرقة مقر النجوم مع ابراهيم المعيدي والمنشدين المميزين عبدالمجيد الفوزان و فارس البشيري وستكون هناك العديد من الجوائز القيمة من شاشات تلفزيون وبرادات ومكرويف والجائزة الكبرى ايفون 7 .