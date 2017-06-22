هاكر يخترق حساب أمير الحدود الشمالية ويغرد بمطالبه

تعرض حساب أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان آل سعود، في تويتر للاختراق، وبث الهاكر عبر الحساب عدة تغريدات مطالباً فيها باعفاء مدير جامعة الحدود الشمالية سعيد آل عمر.

وطالب الهاكرز بحل المشكلات التي تعانيها الحدود الشمالية، وفتح الأبواب أمام المواطنين للاستماع لمطالبهم، وحل مشكلة طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية.

كما أشار الهاكر في تغريدة أخري، إلى عدم وجود وظائف في المنطقة وبحسب ما ذكر أن هناك مشاكل داخلية في الجامعة من ضمنها تجاهل مطالب الطلاب والطالبات.

