احتفالات العيد بالارطاوية تتجدد هذا المساء بحديقة الملك سلمان

احتفلت الارطاوية بعيد الفطر السعيد وذلك بحديقة الملك سلمان تحت تنظيم واشراف من بلدية الارطاوية

وفي وسط حضور جيد من الاهالي وخصوصا العوائل رسمت فرقة ازهار الترفيهيه الابتسامة على وجوه الاطفال وشاركت بعدة فقرات متنوعه وجميلة ومسابقات وجوائز نالت استحسان الجمهور ، وقد وزعت بلدية الارطاوية عيديات وحلوى على الاطفال

وتختتم فعاليات عيد الارطاوية لليوم الثاني (يوم الثلاثاء) بفقرات جديدة وفرائيحية للاطفال بتنظيم وجهود مشكورة من بلدية الارطاوية وعمل متكامل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.