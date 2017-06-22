 احتفالات العيد بالارطاوية تتجدد هذا المساء بحديقة الملك سلمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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احتفالات العيد بالارطاوية تتجدد هذا المساء بحديقة الملك سلمان

احتفالات العيد بالارطاوية تتجدد هذا المساء بحديقة الملك سلمان
المناطق_فلاج الشعيفاني

احتفلت الارطاوية بعيد الفطر السعيد وذلك بحديقة الملك سلمان تحت تنظيم واشراف من بلدية الارطاوية

وفي وسط حضور جيد من الاهالي  وخصوصا العوائل رسمت فرقة ازهار الترفيهيه الابتسامة على وجوه الاطفال وشاركت بعدة فقرات متنوعه وجميلة ومسابقات وجوائز  نالت استحسان الجمهور ، وقد وزعت بلدية الارطاوية عيديات وحلوى على الاطفال
وتختتم فعاليات عيد الارطاوية  لليوم الثاني (يوم الثلاثاء) بفقرات جديدة وفرائيحية للاطفال بتنظيم  وجهود مشكورة من بلدية الارطاوية وعمل متكامل بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

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