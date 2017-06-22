 الجزيرة على مقصلة السخرية بعد تقرير “لبن الحمير التركي”.. الفيديو يظهر أن المنتج للتصدير لقطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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الجزيرة على مقصلة السخرية بعد تقرير “لبن الحمير التركي”.. الفيديو يظهر أن المنتج للتصدير لقطر

الجزيرة على مقصلة السخرية بعد تقرير “لبن الحمير التركي”.. الفيديو يظهر أن المنتج للتصدير لقطر
المناطق - الرياض

موج من السخرية تعرض لها قنا الجزيرة القطري بعد تقرير عن لبن الحمير، القناة سارعت عبر مواقع التواصل الاجتماعية لتدعيم موقفها بفيديوهات تبرز الفائدة العلمية لهذا المنتج الذي أعلنت عنه العديد من الشركات التركية، وأبرزت فوائده للمواطنين الأتراك وغيرهم.

وقد أثار التقرير برمته سخرية مواطني دول الخليج العربية وعج موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعشرات التعليقات الساخرة والمتهكمة من تقرير القناة الفاضح، حيث أنه وعند عرض فيديو المنتج وفي الثانية 54 ظهر كرتون وكتب عليه للتصدير لدولة قطر.

وكانت القناة قد نشرت التقرير منوهة بفوائد لبن الحمير التركية  التي تصدرها تركيا لدولة قطر وقالت أنه أشبه بلبن الأم.

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