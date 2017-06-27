“بالألعاب النارية وقافلة الخيول وصقور الباحة للدراجات النارية وأوبريت” ينطلق احتفال أهالي محافظة القرى

تزيّن الألعاب النارية مساء اليوم الثلاثاء ، احتفال أهالي محافظة القرى بعيد الفطر المبارك، فيما تنطلق قافلة تدشين فعاليات صيف القرى 38 من وسط المحافظة وصولاً حتى مقر الحفل بالساحة الشعبية تتقدمها الخيول العربية الأصلية التابعة لرابطة الخيول بمنطقة الباحة، وبمشاركة فريق صقور الباحة للدراجات النارية، وعدد من السيارات التابعة للدوائر الحكومية والجهات المشاركة بصيف القرى.

هذا وقد تفقد محافظ القرى خالد بن عبدالله العبيلان التجهيزات النهائية للحفل، وبحضور رئيس بلدية محافظة القرى المهندس علي الزهراني ورؤساء اللجان المشاركة.

وينطلق حفل أهالي محافظة القرى وتدشين فعاليات الصيف مساء اليوم الثلاثاء بمقر الساحة الشعبية تحت رعاية سمو أمير المنطقة وبحضور وكيل الإمارة الدكتور حامد بن مالح الشمري، ويتخلل الحفل العديد من الفقرات المميزة ومنها، مشهد تمثيلي بعنوان (عيد الجماعه)، وأوبريت شعبي بعنوان (القرى رحبتّ في كلّ زوارها ) مكون من اربع لوحات شعبيه من تنفيذ واداء فرقة الفنون الشعبيه بالقرى، فيما خصصت اللجنة المنظمة للحفل عدد من الجوائز القيمة للحضور، فيما تزيّن الالعاب الناريه سماء الحفل، وبعدها العرضة الشعبية بمشاركة الشعار “احمد الدرمحي وعلي البيضاني ورياض الخزمري وصالح الحريري”.

هذا وسيشهد منتزة الثروة الوطني بعد عصر غداً الثلاثاء انطلاق أول فعاليات صيف القرى والمخصصة للأسر والأطفال والتي تنفذها “فرقة صدى الإبداع” على مسرح الطفل المفتوح بالمنتزة، مسرحية والعاب ومسابقات، يتخللها سحوبات تذاكر سفر مقدمة من الخطوط الجوية السعودية وعدد من الجوائز والهدايا الأخرى.

الجدير بالذكر بإن بلدية محافظة القرى هيئت حديقة الاشتاء المجاورة للساحة الشعبية للعوائل للحضور واللأستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية، فيما هيئت الساحة الشعبية والتي تتسع لأكثر من ثلاثة الآف شخص، فيما قامت بلدية القرى بإستكمال تجهيز وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والمطلات السياحية وميادين الاحتفالات استعداداً للعيد وللصيف، كما تم تكثيف تركيب الإنارة الجمالية وعقود الزينة ولوحات التهاني والتبريكات بالعيد على الشوارع الرئيسية وفي الساحات العامة ومداخل المحافظة واللوحات الإلكترونية.

من جانبها تستعد فرقة الفنون الشعبية بمحافظة القرى بقيادة الاستاذ محمد سعيد عواض، لتنفيذ العديد من الفعاليات المميزة ضمن صيف القرى 38، حيث ستسضيف خلال الفترة القادمة العديد من الشعراء والمنشدين البارزين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة في أوساط ارجاء الوطن، كما ستقدم استعراض للفنون الشعبية في مختلف مواقع منتزهات المحافظة.

من جانبة محافظ القرى وجه الدعوة لعموم أهالي المنطقة والزوار والمصطافين لحضور حفل العيد مساء غداً بالساحة الشعبية والاستمتاع بفعاليات الصيف والتي تنطلق من غداً الثلاثاء في ارجاء محافظة القرى ومراكزها، متمنياً للجميع طيب أجمل الأوقات في ربوع محافظة القرى.