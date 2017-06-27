 المواقع الأثرية والتاريخية بنجران تشهد اقبالا من قبل الزوار في إجازة عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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المواقع الأثرية والتاريخية بنجران تشهد اقبالا من قبل الزوار في إجازة عيد الفطر

المواقع الأثرية والتاريخية بنجران تشهد اقبالا من قبل الزوار في إجازة عيد الفطر
المناطق - نجران

تشهد الأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بمنطقة نجران اقبالا  كبيرا من قبل اهالي وزوار المنطقة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438

و أوضح مدير عام  الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد  آل مريح  أن الأماكن الأثرية والتاريخية والمسارات السياحية بمنطقة نجران تشهد اقبالا من قبل اهالي وزوار منطقة نجران  خلال إجازة عيد الفطر المبارك
وأضاف آل مريح ان تلك الأماكن تشهد زيارات مستمرة خلال الإجازات والعطل الرسمية وذلك للاطلاع على ماتحتويه من آثار تاريخية وسياحية جعلتها مقصدا ووجهه سياحية مميزة
وقال ال مريح  انه تم تكليف  موظفين مؤهلين من فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة  يقدمون شرحا مفصلا عن ماتحتوية من آثار عريقة
وأضاف ان ذلك ياتي بتوجيه ومتابعة من قبل سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية وسمو نائبه ، مشيرا بأن المنطقة تحتضن العديد من الأماكن الاثرية والتاريخية والسياحية وأبان ان من أبرزها موقع الأخدود الأثري وقصر الإمارة التاريخي وآبار حمى والعديد من القرى التراثية والمنتزهات

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