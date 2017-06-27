محكمة لاهاي: حكومة هولندا مسؤولة جزئياً عن مذبحة “سربرنيتشا”

قضت محكمة الاستئناف في لاهاي، اليوم الثلاثاء، بأن الدولة الهولندية تتحمل جزءاً من المسؤولية في مقتل نحو 350 مسلماً في مجزرة سربرينتشا في العام 1995.

وأكدت المحكمة أن هولندا مسؤولة جزئياً عن مقتل المسلمين الذين طردوا من قاعدة هولندية تابعة للأمم المتحدة بعد أن اجتاحت قوات صرب البوسنة منطقة سربرنيتشا المحيطة بالقاعدة خلال الحرب الأهلية في يوغوسلافيا السابقة.

ويؤيد قرار محكمة الاستئناف في لاهاي قراراً صدر عام 2014 بأن قوات حفظ السلام الهولندية كان بوسعها أن تدرك أن الرجال الذين لجأوا إلى القاعدة في قرية بوتوكاري سيتعرضون للقتل على يد قوات صرب البوسنة إذا أجبرتهم على الرحيل، وهو ما حدث بالفعل.

وقالت القاضية غيبكه دوليك: “حكمت المحكمة بأن الدولة الهولندية تصرفت بشكل مخالف للقانون” و”تحكم على الدولة بدفع تعويض جزئي” لأسر الضحايا، مضيفة أن عناصر القوة الهولندية في القوات الدولية سهلوا الفصل بين الرجال والأولاد المسلمين “مع أنهم كانوا يعلمون بمخاطر حقيقية بتعرضهم لمعاملة غير إنسانية من قبل صربيي البوسنة”.

ويعتبر الحكم استثنائياً نظراً لأن الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية. إلا أن القضية الهولندية فريدة من نوعها تقريباً في تحميل دولة مشاركة في بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن أفعالها.