ذكرى انقلاب حمد بن خليفة.. قبل يد والده في وداع فاخر وأدار وجهه ليخلعه

أحيى مغردين علي مواقع التواصل الاجتماعي ذكري انقلاب حمد بن خليفة، امير قطر السابق، وذلك بعد الاستيلاء على الحكم من خلال الانقلاب علي والده، يوم 27 يونيو، مستغلا تواجد والده خلال الخارج.

وبثت قناة “الإخبارية السعودية” عبر حسابها في “تويتر”، اليوم، تغريدات عدة في ذكرى انقلاب أمير قطر السابق حمد بن خليفة، على والده، والاستيلاء على الحكم خلال وجود أبيه بالخارج في 27 يونيو 1995.

وقالت “الإخبارية”: “حمد بن خليفة أقام حفل وداع فاخر لوالده بالمطار، مقبّلاً يده أمام الكاميرات، ثم أدار وجهه ليخلعه عن الحكم، وعقب إقلاع طائرة الشيخ خليفة من مطار قطر قطع التليفزيون الرسمى إرساله لإعلان بيان الانقلاب الأول، واستدعى الابن رموز القبائل والعائلات للسلام عليه، لكنهم فوجئوا بطلبه مبايعته أميراً للبلاد، والتلفزيون الرسمي لقطر بث مشاهد السلام صورة فقط دون صوت”.

وأضافت: “عقب انقلاب الابن انتشرت الكتابات على الحوائط، واصفين الأمير الجديد ومن معه بـ”خيانة الوطن والأمير”، والكتابات في الشوارع كانت تحمل في غالبيتها عبارة “خليفة أميرنا إلى الأبد”، وأصدرت والدة الابن المنقلب بياناً من إقامتها الجديدة في أبو ظبى تبرأت فيه من حمد وولديها عبدالله ومحمد”.

وتابعت: “حاول الأمير الأب استرجاع حكمه بعد الانقلاب عليه بعام، ولكنه فشل، وتعرض مؤيدو محاولة الأب استرجاع حكمه من الابن المنقلب عام 1996 لأبشع أنواع الظلم والتعسف، ونزع الابن المنقلب جنسية فخيذة آل غفران أحد فروع قبيلة آل مرة وآباءهم وأجدادهم المتوفين لتأييدهم الأب، وعقب نزع جنسيتهم تم انتزاع مساكنهم وحرمانهم من الخدمات الأساسية كالعلاج والتعليم، واعتبارهم غير قطريين”.