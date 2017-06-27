محافظ عيون الجواء يشهد احتفال الأهالي بالعيد السعيد

شهد محافظ عيون الجواء محمد بن عبدالله بن حجاج احتفال أهالي المحافظة بعيد الفطر المبارك يوم الأثنين والذي نظمته بلدية محافظة عيون الجواء وبالتعاون مع لجنة الشباب بالمحافظة وذلك بالبلدة التراثية بحضور مدراء الدوائر الحكومية والمسؤولين والاهالي.

حيث تضمن برنامج الحفل والذي بدأ عصر ثاني أيام العيد على فعاليات العروض والالعاب الشعبية وألعاب للأطفال إضافة لفعاليات متنوعة ,بعد ذلك بدأت فعاليات الاحتفال الرسمي بالقرآن الكريم بعد ذلك كلمة المحافظ حيث “رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه والأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم، مؤكداً أن احتفال أهالي المحافظة بالبلدة التراثية من السمات البارزة والجميلة التي تستحق الاشادة؛ وتحقق الترابط والتكاتف بين أبناء المحافظة؛ وقدم ابن حجاج شكره للبلدية ولجنة شباب المحافظة على التنظيم الجيد لهذه المناسبة السعيدة” , وكما تضمن الاحتفال عدداً من الكلمات للمنظمين والأهالي وألقيت قصيدة شعرية بهذه بالمناسبة السعيدة ، بعد ذلك قدمت عدداً من الألوان الشعبية واختتم الاحتفال بالعرضة السعودية التي شارك فيها المحافظ والمسؤولين والاهالي.

وعبر المهندس عبدالله القلادي رئيس بلدية محافظة عيون الجواء عن شكره وتقديره لمحافظ عيون الجواء على تشريفه حفل الاهالي بالعيد وكما أكد “القلادي” بأنه إنفاذاً لتوجيهات صاحب المعالي وزير الشئون البلدية والقروية وبمتابعة من قبل سعادة أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي والمتمثلة بالحرص وتسخير كافة الإمكانات وخدمات البلدية بما يخدم الأهالي والزوار والمقيمين وذلك مما يضفي عليهم بهجة وفرحة عيد الفطر المبارك لهذا الوطن الغالي المعطاء وأضاف “القلادي ” أنه ومن ضمن أدوار البلدي المجتمعية حرصت على تنظيم احتفال أهالي المحافظة بالعيد السعيد ومشاركة الأهالي وبين أن البرنامج شمل كافة أفراد الأسرة من خلال تنوع فعالياته وفقراته مؤكداً حرص البلدية على مشاركة الجميع بمثل هذه المناسبات السعيدة .

