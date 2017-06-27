ماليزيون يحتفون بالمبتعثين السعوديين ويفضلون قضاء العيد معهم

فضّل عدد من الماليزيين الاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام برفقة عدد من المبتعثين السعوديين في العاصمة الماليزية كوالالمبور وأقاموا احتفال بهذه المناسبة السعيدة تضمن وجبة عشاء وبعض الكلمات .

وحضر الحفل قرابة ستين مبتعثا من برنامج خادم الحرمين الشريفين ومبتعثين من الجامعات وبعض الدارسين على حسابهم الخاص .

وقال السيد محمد عزمي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة .

نرحب بكم اخواني من المملكة العربية السعودية بين إخوانكم في ماليزيا في هذا الاحتفال الذي كنا نعتزم القيام به منذ مدة طويلة تقديرا لكم ولما لمسناه منكم ومن عائلاتكم خلال السنوات الماضية التي قضيناها مع بعضنا البعض وكانت حافلة بالتعاون والمحبة والإخاء .

وجدنا منكم الخلق الكريم والحرص على التواصل معنا نحن إخوانكم من ماليزيا ولا ننسى مساهماتكم الإيجابية في كل البرامج التي نفذناها في هذا المجمع السكني أو غيرها من المساهمات الخيرة منكم .

نشكركم ، ونشكر قيادتكم ونشكر المملكة العربية السعودية .

كما ألقى الماليزي سيد حبيب كلمة أثنى فيها على الصورة الأخوية الرائعة التي رسمها أبناء المملكة في نفوس الماليزيين بطيب الخلق والتعاون الدائم في تطوير وتوسيع المصلى وإنشاء معهد الإيمان لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ودعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المصلى وبوبرامج تفطير الصائم ودعم الأسر الفقيرة والمشاركة الفعالة في البرامج الإجتماعية الأخرى .

وأضاف لقد كان تأثيركم إيجابي على كل من عرفتم، حفظكم الله ورعاكم .

بعد ذلك شرف الجميع حفل العشاء .

وقد وجد هذا التكريم صدى طيب في نفوس المبتعثين في ماليزيا .

يذكر أن عدد من المبتعثين السعوديين في ماليزيا كان لهم دور كبير في التعاون مع الجانب الماليزي والمشاركة الإيجابية في المناسبات الاجتماعية والوطنية التي تقام في ماليزيا مما عكس صورة حسنة في نفوس الآخرين من الماليزيين وغيرهم من الأجانب في نفس المحيط .من جانب آخر أقام الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي المبتعث من جامعة الباحة حفل إفطار لجمع كبير من زملائه المبتعثين في ماليزيا عقب صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام بمبمنزله في مجمع ( بي في 8 ) السكني في كوالالمبور .

وقد شكر الجميع للدكتور الغامدي هذه الخطوة المباركة التي اعتادوها منه ، وقدموا له الشكر والتقدير على هذا التجمع الذي خفف عن الجميع هم الغربة .

