نقل تهاني القيادة لرجال الحرس الوطني.. أمير نجران يقف ميدانيا على المنظومة الدفاعية والقتالية بالخط الأمامي

نقل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، بعيد الفطر المبارك، إلى رجال الحرس الوطني المرابطين على الحدود، كما نقل لهم تحيات صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، وذلك في زيارة ميدانية على الخطوط الأمامية، للواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي، صباح اليوم.

ونوّه سموه بما تحظى به القوات العسكرية كافة من دعم ورعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ورعاه ـ، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وبالجهود التي يبذلها سمو الأمير متعب بن عبدالله في تطوير الحرس الوطني.

وتحدث سموه من مقر وحدة العمليات الميدانية لكتيبة المشاة الآلية، إلى رجال الحرس الوطني المتمركزين على الخطوط الأمامية، عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، قائلا “كل الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على دعمه للقوات العسكرية كافة، والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، على ما قدمه لخدمة الحرس الوطني وتطويره، وما نشاهده الآن من الآليات والأسلحة المتطورة، لهو مطلب عظيم تحقق ولله الحمد.. والفخر بالسواعد والعقول والأيدي التي تحملها وتقاتل بها وتحفظ حدود أرض الحرمين الشريفين”.

وأعرب سموه عن فخر المواطن السعودي بالأمجاد التي يصنعها رجال القوات العسكرية، وقال “أنقل إليكم فخر واعتزاز الشعب السعودي الكريم، على ما تقومون به لخدمة دينكم ثم مليككم ووطنكم، ووقوفكم على هذه الثغور، وهو ليس بمستغرب على رجال ساروا على ديدن الآباء والأجداد، في إرث يمارسوه، ويورثونه للأبناء والأحفاد.. فالشكر والدعاء لكم بالتوفيق والنصر، وأن يحفظكم الله ويثبتكم ويسدد رميكم، ويرحم الشهداء، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

ووقف الأمير جلوي بن عبدالعزيز ميدانيًا على المنظومة الدفاعية والقتالية المتطورة، المتضمنة أحدث المدافع والمدرعات والآليات وعربات الاستطلاع والتدخل، والأسلحة المباشرة وغير المباشرة، في جولة يرافقه فيها قائد لواء الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول الآلي، اللواء ركن غازي بن عساف بن محيا.

واطلع سموه على إيجاز عن العمليات العسكرية المنفذة لردع العدو، قدمه العميد ركن صالح بن صبر المطيري، والمقدم منصور بن سليمان الحربي، والرائد حيلان بن لبده القحطاني.



