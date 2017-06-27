 محافظ صبيا يعايد مصابي الواجب الدرسي والذبالي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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محافظ صبيا يعايد مصابي الواجب الدرسي والذبالي

محافظ صبيا يعايد مصابي الواجب الدرسي والذبالي
المناطق - جازان
قام سعادة محافظ صبيا الأستاذ علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الثلاثاء يرافقه النقيب رياض بن صالح جعفر من شرطة المحافظة بزيارة معايدة لكل من الجندي أول عبدالملك بن عائش الدرسي والجندي أول /محمد بن غنيم الذبالي بمنزليهما في أحياء الملك فهد والخالدية بمدينة صبيا لتقديم التهاني والتبريكات لهما بمناسبة عيد الفطر المبارك ، والاطمئنان على وضعهما الصحي بعد عودتهما من رحلة علاجية بمدينة الرياض في أعقاب تعرضهما لإصابات مختلفة في ميدان الشرف والفداء على الحدود الجنوبية بمنطقة نجران  .
وقد أبلغ المحافظ أسرتي المصابين خلال الزيارة إعتزاز القيادة الرشيدة وسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وسمو نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بتضحيات وبسالة إبنيهما البطلين دفاعاً عن تراب هذه الأرض المقدسة  .
ومن جانبهما أعرب الدرسي والذبالي عن تقديرهما لمبادرة محافظ صبيا بمعايدتهما  ، مؤكدين إستعدادهما للعودة مجدداً إلى الخطوط الأمامية للمشاركة مع زملائهما في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية الوطن الغالي  .

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