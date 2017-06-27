قدم الهدايا وتفقد أحوالهم.. نسائي أصدقاء المرضى بعنيزة هنأ المنومات بمستشفى الملك سعود بعيد الفطر

قام الفريق النسائي بلجنة أصدقاء المرضى بعنيزة وبمشاركة فتيات سواعد الخير في الفريق بزيارة لمستشفى الملك سعود بعنيزة , التقوا خلالها بالمنومات في أقسام الجراحة والباطنية والنساء والولادة والأطفال وقدم الفريق تهنئتهم بحلول عيد الفطر المبارك وشاركهم أفراحهم , وتفقد أحوالهم وتلمس احتياجاتهم، بمشاركة مجموعة من أبناء وبنات العضوات وعدد من الشخصيات الكارتونية لإدخال السعادة والبهجة على المرضى المنومين من الأطفال , وقدم الفريق خلال الزيارة هدايا المعايدة للمرضى والمقدمة من قبل مؤسسة محمد العلي السويلم الخيرية , كما كرم الفريق كادر التمريض والعاملات في المستشفى على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى.

في السياق نفسه قدمت منسقة الفريق النسائي باللجنة الأستاذة نورة الزومان ونيابة عن العضوات وفتيات سواعد الخير بالفريق جزيل الشكر والتقدير لسعادة محافظ عنيزة المكلف رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن بن إبراهيم السليم وأعضاء اللجنة وأمينها العام الأستاذ باسل أباالخيل على جهودهم المتميزة في دعم أنشطة وبرامج اللجنة , وتسخير كافة الإمكانات للوقوف مع المرضى , مؤكدةً أن الزيارة تأتي ضمن أنشطة وبرامج اللجنة والتي تهدف إلى الوقوف مع المرضى ومشاركتهم أفراحهم في الأعياد والمناسبات.

