أهالي البكيرية يحتفلون بعيد الفطر المبارك

المناطق / البكيرية

احتفل أهالي محافظة البكيرية مساء يوم الأثنين بعيد الفطر المبارك وذلك في مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري وبرعاية الغرفة التجارية الصناعية للعام الثالث على التوالي ، وبتنظيم من مؤسسة «جرافس» بقيادة عبدالرحمن الشعيبي.

شهد الحفل حضور محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد للأراضي والمساحة الدكتور مهندس محمد بن ناصر الراجحي ,ورئيس بلدية البكيرية المهندس صالح بن عبدالله السهلي، ومدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح ورئيس المجلس البلدي محمد بن عبدالله الدخيل ، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية عبدالملك بن علي المحسن، والشيخ سليمان بن علي الدخيل ، وأمين الغرفة التجارية أحمد بن محمد العواد ,وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية والمسؤولين ورؤساء المراكز التابعة وأعضاء مجلس الغرفة التجارية والأهالي.

بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم بتهنئة من محافظ البكيرية للأهالي والحضور بمناسبة عيد الفطر السعيد، وأشاد “الخليفة” بالاحتفال وتنظيمه والدور الكبير للغرفة التجارية في رعاية مثل هذه الأنشطة وشكر “المحافظ” الرعاة والمشاركين والمساهمين بالحفل وفريق العمل على رأسهم رئيس مجلس الغرفة التجارية عبدالملك المحسن والمشرف العام على الاحتفاء أحمد بن محمد العواد أمين الغرفة التجارية.

وألقى الاستاذ سليمان بن محمد الراجحي كلمة الأهالي، جاء فيها «نحن نعيش مناسبة عزيزة وهي عيد الفطر المبارك، وأرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والى سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي عامة وإلى أهالي البكيرية خاصة ».

وقدم “الراجحي” شكره وتقديره لمحافظ البكيرية “الخليفة” على ما قدمه للمحافظة وكذلك قدم شكره وتقديره لرئيس واعضاء الغرفة التجارية وأمينها ولجميع العاملين في نجاح الحفل من شباب البكيرية ولمؤسسة جرافس المنظمة للحفل بعد ذلك شهد الحفل عرض أوبريت «عيد البكيرية»

وتوالت فقرات الحفل بقصيدة ألقاها الشاعر محمد بن عبدالعزيز المحسن وكما ألقى عبدالرحمن بن محمد الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، كلمة الغرفة التجارية هنأ من خلالها الجميع بعيد الفطر وأكد أن رعاية الغرفة لهذا الاحتفال يأتي من واجبها, وشكر “الراجحي” الرعاة والمشاركين والمساهمين بالحفل وفريق العمل على رأسهم المشرف العام على الاحتفاء أحمد بن محمد العواد أمين الغرفة التجارية وجرى السحب على عدد من الجوائز , وتفاعل الحضور مع الفرقة الشعبية التي قدمت عدداً من ألوان الفنون الشعبية والعرضة السعودية.

في نهاية الحفل، تم تكريم الرعاة والمشاركين، ثم أضاءت الألعاب النارية سماء المحافظة, ثم تناول الجميع طعام العشاء الذي أعدته اللجنة المنظمة لهذه المناسبة.



