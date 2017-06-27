محافظ الحجرة يكرم ( المالكي ) لمساهمته في إنجاح مبادرة التبرع بالدم لمعايدة المرابطين

كرم محافظ الحجرة الدكتور فيحان بن حمود العتيبي ، مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، عرفانا بدوره المتميز وجهوده المبذولة ، و التي كان لها أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات مبادرة حملة التبرع بالدم لمعايدة جنود أمننا البواسل المرابطين في الحد الجنوبي ، تحت شعار : جنودنا شكرا لكم …. دماؤنا فداء لكم .

والتي أقامتها إدارة الإشراف على المراكز الصحية بمحافظة الحجرة ومستشفى الحجرة العام بالشراكة والتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة الحجرة خلال الفترة من ١ / ١٠ إلى ٣ / ١٠ / ١٤٣٨هـ بمقر ديوانية التنمية الاجتماعية بمحافظة الحجرة ..

بدوره عبر ( المالكي ) عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لسعادة المحافظ ، ولمدير مستشفى الحجرة العام والمشرف على المراكز الصحية بمحافظة الحجرة أخصائي نفسي : عيضة بن حامد المالكي ، و رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الشيخ : مبارك الزهراني، وكافة أعضاء الحملة المشاركين .

معتبرا مشاركته شرف عظيم ، و وفاء مستحق لرجال الأمن المرابطين في الحد الجنوبي ، والذين قدموا الغالي والنفيس للدفاع عن هذا الوطن من كيد المعتدين لتنعم البلاد بنعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .

وأكد ( المالكي ) بأنه يفخر بالتعاون مع القطاع الصحي في أي جزء من هذا الوطن الغالي .