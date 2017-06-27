 أوبريت “فراقد سما” إهداء للوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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أوبريت “فراقد سما” إهداء للوطن

أوبريت “فراقد سما” إهداء للوطن
المناطق_عادل الزهراني
أوبريت  ( فراقد سما ) تهندس بطريقة جديدة دخل في دائرة  مضيئة  عرفانا للوطن  ومبدأ  اللحمة الوطنية ونبذ الإرهاب
من كلمات الشاعر الاعلامي سلطان الشهيب
وأداء المنشد  طلال الشهيب
بمشاركة الشبل الشهيب

اشتمل الأوبريت على تساؤل بين الابن وأبيه عن الوطن والشعب والوحدة
فكان الجواب لهذا التساؤل أن هذه الثلاث  هي مكونات العز متحدة
فالمملكة هي قبلة الإسلام والإنسان

الابن  :

يابوي وش قال الملك سلمان
في المملكة والشعب والوحدة

العالي الهمة رفيع الشأن
لن قال كلمة كلمته وحده

الأب :

هذا الثلاثه تعدل الميزان
و مكونات العز متحدة

يا قبلة الإسلام والإنسان
الخير فارضك ماهي جحده

بعدذلك
تأتي أقوال  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله

التي منها

١ –

ملوكنا منذ عهد الملك المؤسس، والملك سعود، والملك فيصل، والملك خالد والملك فهد (رحمهم الله) والملك عبدالله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، على نهج أسلافهم ووالدهم، النهج الذي يجمع ولا يفرق، وهذه الدولة، ولله الحمد، يسهر ملوكها على مصالح شعبها، فالحمد لله ملوك متعاونون، وشعب متجاوب، وهذه نعمة من الله

٢ –

إن الدولة دأبت منذ عهد الملك المؤسس ـ رحمه الله ـ على سياسة الباب المفتوح وسار عليها أبناؤه من بعده كمظهر من مظاهر الحكم في المملكة وأضحت هذه المجالس المفتوحة صورة صادقة للعلاقة بين ولاة الأمر والمواطنين

بعد ذلك
تأتي القصيدة  التي فازت بجائزة وحدة وطن في قناة الساحة

هلا لبيه حاضر ياوطن ما دونك الأعذار
على روس الرماح اظمى قبلها وارتوي مسرور

من بطون البنادق والمدافع من لسان النار
من ترابك اجمعني على حدودك وفا مبذور

من الأسمى من احساسي مع احساسك  شعوري طار
من انفاس الشعر من خافقي من فكري المعمور

أقف واقراك واحييك وأحيي من اللي سار
مجاهد في سبيلك  من جميلك  ما وقف مذعور

وطن وانته  تملأ بالاذان وترتويك  ابرار
تحن جبال نوام  وتسمعك البحور  الغور

وطن سارت  على رمالك حضارة  كلها إصرار
شربت النور واهديت وانجلى  الديجور

سعودية سعودية  بناك الصقر والمغوار
جثت قدامه  جبال الجزيرة واحترته  الدور

تشجر فالبلاد  أمجاد  وانجازه  مطر  وانهار
روت كل المساحة بالمكارم ياسنين  البور

معالم في ذرى  عبدالعزيز  موحد الأقطار
موردها  على التاريخ ما يلحق  عليها الدور

بطل ما مات دامه  عقب الأبطال  والأحرار
فراقد  فالسماء بانت كواكب في سمانا ادور

تنكر  ذرة فالوطن للخاين المكار
تربى في علابية الجحود وصدره المدحور

ياالارهابي لو انك فآخر الآخر تجي منهار
لو انك  تنعقد  قطرة تشبث في فم الصنبور

نسيت  ان السعودية سعودية وحنا أسوار
وطن فاحت  على أرضه  شمس الإسلام وملاه النور

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