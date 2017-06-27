 شركات كبرى تتعرض لاختراق معلوماتي عالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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شركات كبرى تتعرض لاختراق معلوماتي عالمي

شركات كبرى تتعرض لاختراق معلوماتي عالمي
FILE PHOTO: A computer keyboard lit by a displayed cyber code is seen in this illustration picture taken March 1, 2017. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
المناطق_الرياض

أعلنت شركات دولية كبرى، اليوم الثلاثاء، تعرضها لهجوم معلوماتي بدأ في روسيا، وأوكرانيا، وانتقل إلى أوروبا الشرقية.
وأكدت شركة النقل البحري الدنماركية «ميرسك» وشركة الإعلانات البريطانية «دبليو بي بي»، والشركة الصناعية الفرنسية «سان غوبان»، تعرضها للهجوم الإلكتروني، موضحة أنها «قامت بحماية برامجها المعلوماتية لتفادي فقدان محتمل لأي بيانات».

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