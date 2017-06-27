شركات كبرى تتعرض لاختراق معلوماتي عالمي

أعلنت شركات دولية كبرى، اليوم الثلاثاء، تعرضها لهجوم معلوماتي بدأ في روسيا، وأوكرانيا، وانتقل إلى أوروبا الشرقية.

وأكدت شركة النقل البحري الدنماركية «ميرسك» وشركة الإعلانات البريطانية «دبليو بي بي»، والشركة الصناعية الفرنسية «سان غوبان»، تعرضها للهجوم الإلكتروني، موضحة أنها «قامت بحماية برامجها المعلوماتية لتفادي فقدان محتمل لأي بيانات».