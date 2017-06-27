البنتاغون يبرر التحذير: النشاط الذي رصدته واشنطن موقعه مستودعات الكيماوي بقاعدة الشعيرات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء أن التحذير الذي وجهته الولايات المتحدة الاثنين إلى النظام السوري من مغبة القيام بهجوم كيميائي جديد، يعود إلى نشاط مشبوه لهذا الجيش رصد في قاعدة الشعيرات الجوية السورية التي استخدمت لشن الهجوم الكيميائي السابق في أبريل الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس “رصدنا نشاطا في قاعدة الشعيرات (…) ما يؤشر إلى استعدادات لاستخدام محتمل لأسلحة كيميائية”.

وتابع المتحدث “نشير إلى طائرة محددة ومرآب محدد، نعرف أنهما مرتبطان باستخدام أسلحة كيميائية”.