متعافون من المرض يعايدون المصابين للتخفيف عنهم جمعية السرطان تدخل الفرح على وجوه مرضى تخصصي الدمام

عايد وفد من جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية المرضى المنومين بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس الأول في بادرة إنسانية تهدف لمشاركة المرضى بهذه المناسبة السعيدة والتخفيف من معاناتهم المرضية، وضم الوفد الذي كان في استقباله المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور يزيد العوهلي عددا من منسوبي ومتطوعي الجمعية بمركزها الرئيسي والذين قدموا الهدايا العينية وباقات الورود للمنومين بالمستشفى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالعزيز التركي أن هذه الزيارة جاءت للتأكيد على أهمية التواصل مع المرضى من كافة فئات المجتمع والوقوف معهم في مرضهم من أجل المساهمة في تحسين الحالة النفسية لهم وهي العامل المهم والمؤثر في شفائهم، مبينا أن هذا هو الدور المطلوب من كل الجهات الخيرية ورجال الأعمال فمثل هذه الزيارات لها انعكاسات إيجابية على حالة المريض وشفائه بإذن الله موجها الشكر لمستشفى الملك فهد التخصصي ولمديره التنفيذي الدكتور يزيد العوهلي على مشاركته في هذه الزيارة.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد الشيخ إلى أن الجمعية اعتادت في كل المناسبات الاجتماعية على التواصل مع المرضى وزيارتهم وتفقد احتياجاتهم وخاصة مرضى السرطان الذين هم في أشد الحاجة لرفع معنوياتهم ودعمهم نفسيا لمقاومة المرض والتغلب عليه، مؤكدا أن الجمعية لمست خلال السنوات الماضية ما يحققه هذا التواصل مع المرضى في تحسين حالتهم الصحية ودعمهم حيث كان ولا يزال لها العديد من البرامج الهادفة سواء داخل المستشفيات أو في المنازل بعد خروج المريض سعيا للوصول لأهداف الجمعية التي تتركز بشكل كبير على تحقيق الاستدامة الاجتماعية في القطاع الصحي .