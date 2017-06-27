شرف الدين: مفاوضات الاتحاد مع الزمالك لكسب خدمات كهربا في مراحلها الأخيرة

جدة – عبدالرحمن العمري

أوضح مفاوض نادي الاتحاد عبدالله شرف الدين بأن الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي تسعى جاهدة للمضي قدماً بالنادي وإبعاده عن دائرة خطر القضايا والديون التي تعد العقبة الأكبر في الملفات النادي والتي تحاول الادارة بتصحيحها في وقت وجيز لحماية النادي من التعرض لعقوبة دولية أخرى ، مؤكداً بأن الرئيس أنمار الحائلي قادراً على تخطي تلك العقبة بالتركيز على ذلك الملف مع أعضاء إدارته و التواصل مع أصحاب القضايا بعد تكليف محامي ذو خبرة عالية ، و قال في تصريح خاص لـ ” الرياض ” : ” أبارك لأخي أنمار الحائلي للمهمة التي كُلف بها من قبل الهيئة العامة للرياضة برئاسة نادي الاتحاد و أن يقود دفة نادي عريق مثل نادي الاتحاد الحافل بالانجازات و البطولات بمختلف مسمياتها سواءً كانت على الصعيد المحلي أو الخارجي و الذي يملك الشعبية الأكبر من الجماهير التي تقف خلف الكيان في كافة الظروف التي يمر عليها ، و بلا شك فإن الفترة الحالية التي تمر على نادي الاتحاد من قضايا خارجية و ظهور عدد من شكاوى اضافة الى الديون المتراكمة تحتاج الى عمل كبير و متابعة مستمرة إلا أنني أثق في ما سيقدمه الرئيس أنمار الحائلي و اعضاء مجلس ادارته خلال فترة تكليفهم من عمل إداري مميز لاسيما و أنه كان داعماً خلال السنوات الماضية في أكثر من ادارة حيث محفزاً لكافة اللاعبين برفقة نائبه أحمد كعكي بتسليمهما مكافئات مالية تحفيزي في كل مباراة ينتصر فيها الفريق ” .

و تابع : ” في الفترة الحالية إن أردنا أن يعود الاتحاد فعلى الجميع الوقوف صف واحد سواءً اعضاء أشرف أو جماهير خاصة في ظل تعاقب العقوبات بسبب العدد الكبير من القضايا الدولية المسجلة على نادي الاتحاد ، لذلك على الجميع دعم الادارة و الوقوف معها لتتواصل روح الاتحاد ، و الادارة الحالية تسعى لمواصلة تحقيق الإنجازات و تكرار الصعود الى منصات التتويج كما إعتدنا بأن نشاهد الاتحاد في منصات التتويج متوشحا بالذهب ، و بكل تأكيد فان الادارة ستقدم كل ما بوسعها لتحقيق تطلعات الجماهير الوفية ” .

و عن مفاوضات الادارة مع لاعب الوسط المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا ” قال : ” اللاعب أبدى رغبته بشكل جدي في التجديد مع نادي الاتحاد بعد نجاح تجربته الأولى و نحن حالياً نواصل تفاوضنا مع ادارة ناديه الزمالك المصري ، و بإذن الله سنقدم ما بوسعنا لتقديم كل ما يخدم مصلحة نادي الاتحاد حيث أننا قطعنا شوط كبير خلال المفاوضات مع الرئيس مرتضى منصور و لن نبخل بالتقصير في خدمة نادي الاتحاد بتوفير كافة العوامل التي تساعد الفريق على تحقيق البطولات و الإنجازات ، و قد أشاد المدرب التشيلي لويس سييرا بالمستوى الفني المميز الذي يقدمه لاعب خط الوسط محمود ” كهربا ” و ستتضح الصورة خلال اليومين المقبلين ، و على الجماهير الاتحادي أن تعي جيداً بعدم الإنحراف نحو الانقسامات فقد تعودنا منها الوقوف خلف الكيان ، و تواجدي فقط لخدمة النادي و هذا أمر واجب علينا و تربطني علاقة كبيرة بالرئيس أنمار الحائلي و نائبه أحمد كعكي و أتمنى لهم التوفيق برفقة أعضاء الادارة على إنجاح المهمة و تحقيق البطولات ” .