 الهلال يعلن رسمياً مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة العربية بمصر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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الهلال يعلن رسمياً مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة العربية بمصر

الهلال يعلن رسمياً مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة العربية بمصر
المناطق_الرياض

أعلن المركز الإعلامي بنادي الهلال اليوم الثلاثاء أن تدريبات فريق أولمبي الهلال لكرة القدم تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الأربعاء على ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر نادي الهلال؛ استعدادًا لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي 2017-2018؛ وذلك بعد الإجازة الموسمية التي مُنحت للاعبي الفريق، حيث سيقود دفة الفريق التدريبية مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “خوان براون”، والذي سبق له تدريب فريق ناشئين الهلال لكرة القدم في الموسم ما قبل الماضي والمساهمة بتحقيق لقب مسابقة الدوري وبطولة حمدان بن محمد الدولية، بالإضافة إلى تحقيقه لبطولة الدوري وبطولة كأس الاتحاد، إبان تدريبه لفريق شباب الهلال لكرة القدم في الموسم الماضي، إذ سيضم الجهاز الفني مساعد المدرب “تركي الشايع” ومدرب اللياقة الأرجنتيني “رودريغو باريوس”، إضافةً إلى مدرب الحراس الأرجنتيني “ماركوس دوسيدي”، على أن يشرف “الشايع” على تدريبات الفريق في الفترة المقبلة، حتى وصول طاقم الجهاز الفني.

هذا وتستمر تدريبات الفريق في مقر نادي الهلال، حتى المغادرة لإقامة معسكر خارجي في مدينة “الإسماعيلية” المصرية في يوم الأحد الموافق 9 من شهر يوليو المقبل؛ تأهبًا للمشاركة في مسابقة البطولة العربية التي ستقام في مصر في الفترة من يوم الجمعة الموافق 21 من الشهر ذاته، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 5 من شهر أغسطس القادم.

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