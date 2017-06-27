 تحطيم عربة تليفريك ومصرع 7 أشخاص بسبب شجرة صنوبر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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تحطيم عربة تليفريك ومصرع 7 أشخاص بسبب شجرة صنوبر

تحطيم عربة تليفريك ومصرع 7 أشخاص بسبب شجرة صنوبر
المناطق_الرياض

لقي #أربعة #سائحين هنود وثلاثة من السكان #المحليين حتفهم عندما تحطمت #عربة #تلفريك من ارتفاع لا يقل عن 30 مترا في منتجع غولمارغ #السياحي في #الشطر #الهندي من كشمير.

أشار مصدر أمني أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا في #الحادث، مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.

وأوضح المصدر، إن الرياح العاصفة في المنطقة اقتلعت شجرة صنوبر ضخمة أصابت بدورها سلك العربة، مما أدى إلى سقوطها على الأرض.

وأضاف أن القتلى يضمون زوجين من نيودلهي وابنيهما، ومن السكان المحليين الثلاثة القتلى اثنان من المرشدين السياحيين.

كما ذكر أن السلطات استعادت السلك وأنقذت نحو 100 شخص حوصروا في عربات التلفريك على المسار.

كذلك تجوب فرق الإنقاذ منطقة الغابات القريبة بحثا عن أي سائح قد يكون قد سقط هناك.

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