الجبير: بيد قطر وقف دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة

أوضح وزير الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، أن قطر بيدها قرار وقف دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة.

وقال وزير الخارجية إن قرار التوقف عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة.

وشدد الجبير على أنه لن يكون هناك أي تفاوض مع السلطات في الدوحة بشأن قائمة المطالب التي قدمتها أربع دول عربية.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الحالي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية.

وجاء قرار المقاطعة بسبب التقارب القطري مع إيران وتمويل ميليشيات إرهابية، والعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة والخروج عن الإجماع الخليجي.