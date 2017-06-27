 الجبير: بيد قطر وقف دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

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الجبير: بيد قطر وقف دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة

الجبير: بيد قطر وقف دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة
المناطق - الرياض

أوضح وزير الخارجية عادل الجبير، الثلاثاء، أن قطر بيدها قرار وقف دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة.
وقال وزير الخارجية إن قرار التوقف عن دعم الإرهاب بيد السلطات في الدوحة.

وشدد الجبير على أنه لن يكون هناك أي تفاوض مع السلطات في الدوحة بشأن قائمة المطالب التي قدمتها أربع دول عربية.

وكانت المملكة والإمارات والبحرين ومصر قطعت في 5 يونيو الحالي العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع قطر بسبب تمويلها للإرهاب، وتلتها دول أخرى بإجراءات عقابية.
وجاء قرار المقاطعة بسبب التقارب القطري مع إيران وتمويل ميليشيات إرهابية، والعمل على زعزعة استقرار الدول المجاورة والخروج عن الإجماع الخليجي.

 

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