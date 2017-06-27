الكويت تمنع مُدرجين في قائمة الإرهاب من دخول أراضيها

ذكر مصدر أمني كويتي، الثلاثاء، لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الكويت ستمنع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في اللائحة الخليجية للإرهاب من دخول البلاد.

موازاة مع ذلك، تمنع السلطات الكويتية أشخاصا آخرين لم تظهر أسماؤهم في القائمة لكنهم غير مرغوب فيهم من بعض دول مجلس التعاون، سواءً كانوا مواطنين من دول الخليج أو من جنسيات أخرى.

وكانت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران، فضلا عن عملها على تقويض الأمن العربي.

وأصدرت الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، قائمة إرهاب تضم 59 فردا و12 كيانا، يحظون بدعم قطر وتمويلها.