 إصابة اثنين من المواطنين بشظايا مقذوف حوثي بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 3 شوّال 1438 هجريا, الموافق 27 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إصابة اثنين من المواطنين بشظايا مقذوف حوثي بنجران مصرع قيادي حوثي في غارة للتحالف غربي مأرب الكويت تمنع مُدرجين في قائمة الإرهاب من دخول أراضيها تحطيم عربة تليفريك ومصرع 7 أشخاص بسبب شجرة صنوبر الجبير: بيد قطر وقف دعم الإرهاب والجماعات المتطرفة مستخدمو فيسبوك يتجاوزون عتبة الملياري مستخدم الهلال يعلن رسمياً مشاركة الفريق الأولمبي في البطولة العربية بمصر بالصور…طائرة بجناح مكسور في بريطانيا مدرب النصر يطلب لاعبين أجانب جدد لدعم الفريق ‏جبيرة على القدم اليمنى بدل اليسرى المصابة بحادث لشاب! شرف الدين: مفاوضات الاتحاد مع الزمالك لكسب خدمات كهربا في مراحلها الأخيرة التجارة تتلف لحوم فاسدة وتصادر قطع كهربائية مغشوشة في الأحساء وتبوك

إصابة اثنين من المواطنين بشظايا مقذوف حوثي بنجران

إصابة اثنين من المواطنين بشظايا مقذوف حوثي بنجران
المناطق - نجران

اوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد ال فارع
بأن رجال الدفاع المدني باشروا هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣/ ١٠ / ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض احياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية مما نتج عنها تعرض مواطنين إثنين للإصابة حيث تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>