إصابة اثنين من المواطنين بشظايا مقذوف حوثي بنجران

اوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد ال فارع

بأن رجال الدفاع المدني باشروا هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٣/ ١٠ / ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض احياء سكنية بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية مما نتج عنها تعرض مواطنين إثنين للإصابة حيث تم نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات ، والله ولي التوفيق.