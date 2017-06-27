الأخضر الأولمبي يبدأ غدًا أولى تمارينه بمعهد العاصمة في الرياض استعدادا لتصفيات كأس آسيا

ينطلق يوم غدٍ الأربعاء المعسكر الإعدادي لمنتخبنا الوطني الأولمبي والذي يمتد حتى السادس عشر من شهر يوليو في الرياض، وذلك استعدادًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 التي يستضيفها منتخبنا بالرياض في الفترة 19 – 23 يوليو المقبل.

ويجري الأخضر مرانه يوم غدٍ الأربعاء على ملعب معهد إعداد القادة بالعاصمة الرياض في تمام السابعة مساءً.

وكان مدرب منتخبنا صالح المحمدي قد استدعى (36) لاعبًا للمعسكر، وهم على النحو التالي:

عبدالله المقباس، عبدالرحمن خيرالله، حسن القيد، عبدالله الخيبري، حسن رغفاوي، حسان تنكبتي، ومنصور سالم (نادي الشباب)، فهد الرشيدي، عبدالرحمن اليامي، سلطان بن جمال، مهند فلاته، متعب المفرج، ومروان الحيدري (نادي الهلال)، علي الأسمري، ناصر العتيبي، عبدالله الخطيب، أيمن الخليف، وحمدان الشمراني (نادي الأهلي)، أمين بخاري، عبدالعزيز العرياني، خالد السميري، وعمار النجار (نادي الاتحاد)، عبدالرحمن العبود، أسامة الخلف، وسعد الخيري (نادي الاتفاق)، عبدالإله العمري، راكان العنزي، وسامي النجعي (نادي النصر)، علي لاجامي، وقاسم لاجامي (نادي الخليج)، أحمد بامسعود، ومحمد البقعاوي (نادي الفيحاء)، عبدالرحمن القرني، وحمد الشهري (نادي القادسية)، عبدالمجيد السواط (نادي التعاون)، وحبيب الوطيان (نادي الفتح).

يذكر أن مجموعة منتخبنا في التصفيات تضم إلى جواره منتخبات العراق، البحرين، وأفغانستان، والذين يتنافسون على نيل بطاقات التأهل لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2018 المقرر انطلاقها في الصين يناير المقبل.