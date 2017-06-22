ستة قتلى فلسطينيين بحادث مروع مع حافلة مصفحة للمستوطنين

أفادت وكالة “معا” بمصرع 6 فلسطينيين، بحادث سير مروع بين سيارة أجرة فلسطينية وحافلة مستوطنين مصفحة وفارغة من الركاب، بالقرب مستوطنة عوفرا بين مدينتي رام الله ونابلس.

وأوضحت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني أن الفلسطينيين القتلى هم أم وأطفالها الأربعة وسائق السيارة، فيما لم تسجل إصابات خطرة بسائق حافلة المستوطنين.

وذكرت مصادر أن الأم القتيلة من مدينة نابلس في الضفة الغربية وتحمل هي وأطفالها الهويات المقدسية، الأمر الذي تسبب بمشكلة في تسليم الجثامين.

وكانت الشؤون المدنية الفلسطينية أعلنت استلام الجثامين بعد مماطلة لأكثر من ساعة من قبل الجانب الإسرائيلي، مؤكدة أنه سيتم نقلهم لمجمع فلسطين الطبي في رام الله.

ووفقا لـ”معا”، تبين فيما بعد للجانب الإسرائيلي أن الأطفال والأم يحملون الهوية المقدسية، لتتغير بذلك الإجراءات، حيث أعلن “الهلال الأحمر” أنه تلقى بلاغا من الارتباط العسكري الفلسطيني يفيد بأن الشرطة الإسرائيلية ستقوم بنقل الجثث مرة أخرى إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي في إسرائيل.

وفي نفس السياق، أشارت الوكالة إلى أنه تم الاتفاق مبدئيا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على إيجاد حلول عاجلة لهذا الشارع الذي تزايدت فيه حوادث السير القاتلة.

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